Excellent départ des Raptors à Orlando

Les Raptors de Toronto étaient en grande forme, samedi soir, à Orlando, pour leur premier match des séries éliminatoires. En effet, les champions en titre de la NBA se sont payé une victoire de 107 à 92 face aux puissants Lakers de Los Angeles.

Les deux équipes se sont livré une lutte de tous les instants jusqu’à la fin du quatrième quart. Alors que le pointage était de 83 à 83 avec six minutes à faire, les Raptors ont pris le contrôle en inscrivant 10 points consécutifs grâce à des paniers de Fred VanVleet, Pascal Siakam et OG Anunoby. Kyle Lowrie en a rajouté en marquant six points en 30 secondes.

À terme, les Raptors ont dominé le quatrième quart 35 à 22. À la demie, les Lakers étaient en avance 44 à 41 alors que les Torontois menaient 72 à 70 après trois quarts.

Lowrie a été le leader incontesté du côté des Raptors en amassant 33 points, 14 rebonds et six mentions d’aide. Anunoby a également bien fait avec une contribution de 23 points.

Les Raptors ont surtout été en mesure de neutraliser Anthony Davis, qui avait été brillant jeudi dans la victoire des Lakers face aux Clippers de Los Angeles. Cette fois, Davis a été limité à 14 points en un peu plus de 35 minutes.

LeBron James a été le meneur chez les Lakers avec une récolte de 20 points, 10 rebonds et cinq mentions d’assistance.

Lundi, à leur prochain match, les Raptors affronteront le Heat de Miami.