La télé des enfants: six émissions qui raviront les amoureux des chats

MONTRÉAL | Il n’y a pas qu’en photo ou en vidéo sur internet que les chats exercent un grand pouvoir d’attraction. Ils savent aussi très bien se faire remarquer dans des émissions pour enfants, où ils jouent les héros, chantent, dansent ou sont entraînés, malgré eux, dans des situations rocambolesques.

44 chats

Quoi demander de mieux que de prendre place dans le quotidien d’adorables chatons, véritables bêtes de scène et toujours prêts à aider leurs semblables? Les Mystichats sont à la fois talentueux au micro et derrière leurs instruments. Mais leur plus grande force est probablement qu’ils conservent leur enthousiasme peu importe le défi qui se présente.

Tous les jours, 6h, à Yoopa.

Chi, une vie de chat

Plusieurs enfants connaissent Chi grâce à tous ses mangas traduits en français et disponibles dans les bibliothèques. Or, ce chat tigré noir, blanc et gris, séparé de sa maman et adopté par une famille aimante, sait aussi très bien être maître de son destin dans des dessins animés. Avide de nouvelles aventures, il sera comblé au fil des épisodes.

Samedi et dimanche, 6h53, sur ICI Radio-Canada Télé.

Garfield et cie

La paresse et la gourmandise légendaires de Garfield ont fait de lui une grande vedette. Sa vie serait parfaite s’il n’était pas forcé de se réveiller tous les jours aux côtés de Odie, chien démesurément enjoué, et de son maître Jon, qui attend certaines choses de lui. Un chat pince-sans-rire unique, qui ne peut pas uniquement dormir, manger et regarder la télé.

Lundi au vendredi, 7 h 15, sur ICI Radio-Canada Télé.

Le chat dans le chapeau

Vous ne trouverez aucun félin comme celui du Dr Seuss. Cultivé et enjoué, il entretient une passion pour les aventures uniques dans lesquelles il entraîne Nick et Sally, frère et sœur. Assoiffé de savoir et de découvertes, ce chat au chapeau haut de forme s’envole dès que l’occasion se présente, au rythme d’une chanson entraînante, véritable ver d’oreille.

Lundi au vendredi, 10h, à Yoopa.

Ollie et Moon

Embarquez dans un voyage unique et dépaysant signé Ollie et Moon, deux chats fort différents, mais complices. Alors que le premier préfère se tenir loin des imprévus, le deuxième est bercé par l’insouciance et a soif d’aventures. Pour eux, les problèmes se règlent grâce à l’évasion. Un périple autour du monde où un arrêt n’attend pas l’autre!

Lundi au vendredi, 6h15, sur ICI Radio-Canada Télé. Samedi, 16h45, sur TFO.

Peg + Chat

L’amitié entre Peg et Chat surpasse la simple relation entre une fillette et son animal. Ensemble, l’intelligente enfant et le chat coquin, paresseux et gourmand plongent dans un univers peuplé de chiffres, où les mathématiques revêtent une importance capitale. Les drôles de problèmes s’accumulent mais, heureusement, le duo parvient toujours à les résoudre.

Lundi au vendredi, 8h43, sur TFO.