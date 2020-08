Le chapelet d’îles qui longe la région de Rivière-du-Loup sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent est un secret de moins en moins bien gardé. Specta-culaires, contrastées et dotées, ces îles abritent plusieurs colonies d’oiseaux aquatiques. L’île du Pot à l’Eau-de-Vie et l’île aux Lièvres peuvent être visitées par l’entremise de Duvetnor, une société privée qui gère et protège ces îles de-puis 1979. À chacune de mes visites, j’ai eu le plaisir d’y vivre des moments inoubliables. Je me souviens particulièrement d’une traversée très houleuse à bord du Pèle-rin, un petit bateau assurant la navette en fonction des marées depuis le quai de Rivière-du-Loup. Après une nuit douillette dans l’un des hébergements de l’île aux Lièvres, ma traversée vers l’île du Pot, dans le jargon local, se fait finalement dans le calme plat. Une ambiance unique règne à l’horizon. Le phare du Pot perché sur son rocher. Une vision qui semble tout droit sortie d’une scène de film !

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : Canon EF 70-200mm f/4L IS USM

Exposition : 1/500s à f/5.6

ISO : 250