Liste de lecture anglo: notre musique dans la langue de Shakespeare

Depuis plusieurs décennies, mais de façon plus soutenue depuis le passage au nouveau millénaire, des artistes québécois ont choisi l’anglais pour faire leur place au soleil au sein de l’industrie de la musique. Grâce au succès d’Arcade Fire, la scène anglophone montréalaise a même brièvement été le point de mire de la presse musicale mondiale, comme l’avait été Seattle au sommet du mouvement grunge. La moisson est à ce point abondante qu’une récolte limitée à 15 chansons oblige à des choix déchirants. Voici néanmoins notre liste de lecture du Québec musical anglo.

Neighborhood #3 (POWER OUT) d'Arcade Fire

(CB) Sandra, à tout seigneur tout honneur, et je te coupe peut-être l’herbe sous le pied, mais j’ai envie de lancer cette liste avec le groupe qui a fait briller Montréal partout sur la planète. J’avais envie d’une sélection champ gauche. We Exist, par exemple, et sa superbe ligne de basse en intro. J’y vais néanmoins avec le titre qui me donne immanquablement des frissons en concert. Au passage, ce sera mon coup de chapeau à Funeral, qui demeure un des grands albums québécois, toutes époques et toutes langues confondues.

Full Circle d'Half Moon Run

(SG) Après la vague Arcade Fire, Half Moon Run a émergé en 2012 avec un indie folk recherché, devenant la coqueluche des mélomanes dès leur premier album, qui a permis au groupe de s’imposer sur la scène internationale. Si j’aime incontestablement chacune des pièces de cet opus aux orchestrations à la fois minimalistes et riches, c’est la mélancolique Full Circle qui m’arrache une émotion à chaque concert.

Everybody Knows de Leonard Cohen

(CB) Ici, j’ai vraiment l’embarras du choix. Que choisir dans le répertoire d’une légende ? Hallelujah ? Suzanne ? So Long, Marianne ? Il ne me rend pas la vie facile. Autant opter pour mon baptême cohénien. À la première écoute d’Everybody Knows, j’ai un vif souvenir d’avoir été happé par la richesse de sa voix grave. Je suis devenu fan instantanément.

Leonard Cohen de Bobby Bazini

(SG) Le grand Cohen a influencé toute une génération d’artistes québécois anglophones, comme Bobby Bazini, qui lui a même donné le titre d’une chanson d’amour dans laquelle il chante «She loves me like a Leonard Cohen song». Si beau, n’est-ce pas?

Again de Men I Trust (avec Ghostly Kisses)

(CB) Pour rester dans le domaine de la beauté. Que dis-tu de ce calcul mathématique? Une autre des mélodies suaves de Men I Trust + la voix aérienne et envoûtante de Margaux Sauvé = un immense bonheur pour les oreilles.

The Great Escape de Patrick Watson

(SG) Aérien et envoûtant. Deux mots qui collent aussi parfaitement à l’œuvre de Patrick Watson. Quoi choisir parmi autant de sublimes chansons? J’y vais dans la facilité, j’en conviens, mais c’est la pièce qui m’a fait tomber en amour avec son univers onirique, comme bien des gens, je pense.

New York de Milk and Bone

(CB) De mon côté, je craque pour l’élégante harmonie des voix de Camille Péloquin et Laurence Lafond-Beaulne dans New York. Elle se dépose à merveille sur cette mélodie électropop qui alterne entre minimalisme et des ascensions électriques, loin de la jungle sonore de la ville qu’elles chantent.

Love Me Some You de Matt Lang

(SG) Preuve que la scène anglo est d’une extraordinaire diversité, je t’amène complètement ailleurs. Figure de proue de l’émergence du new country au Québec, Matt Lang n’a rien à envier aux grands noms américains. On n’évite pas les clichés, mais c’est diablement entraînant.

Like It Doesn’t Hurt (avec Husser), de Charlotte Cardin

(CB) Depuis le temps que tu me parles de Matt Lang, j’aurais été catastrophé que tu ne sélectionnes pas une de ses chansons. Pour ma part, le meilleur hommage que je puisse rendre à la carrière encore naissante de Charlotte Cardin est d’avouer que j’ai longuement hésité avant d’arrêter mon choix sur cette pièce débordante de sensualité (comme le reste de son répertoire d’ailleurs), rehaussée d’une rencontre réussie avec le rappeur Husser. À écouter avec les lumières tamisées.

The Weight d'Elliot Maginot

(SG) Tout comme Charlotte, je te suggère une voix masculine tellement riche et singulière, encore trop sous le radar. Une voix qui saisit dès les premières notes de cette magnifique chanson, où il écarte sa pop toujours habilement orchestrée pour nous bercer simplement avec quelques notes de guitare, d’harmonica et de cordes. L’émotion est brute et spontanée.

Waltzing Disappointments de Pascale Picard

(CB) Un moment, j’ai songé à y aller avec l’évidence, Gate 22, la chanson qui l’a propulsée à l’avant-scène. Sauf que Pascale est bien plus que ça, comme elle le prouve sur cette poignante et très solennelle ballade au piano, tirée de son dernier album.

Dangerous de Steve Hill

(SG) Cette liste manque un peu de rock et de guitares électriques. Il faut faire un clin d’œil à ce musicien au talent hors norme, un des plus respectés au pays. Cette pièce, comme plusieurs autres, nous fait complètement oublier qu’un seul homme joue de tous les instruments à la fois.

Unperfect Actor de Rufus Wainwright

(CB) Parlant de trucs qui sonnent, je porte à ton attention ce tour de force de notre Rufus, qui a réussi à prendre une série de sonnets de Shakespeare et à les mettre en musique. La bouillonnante Unperfect Actor est particulièrement réjouissante.

Catch Me de Roch Voisine

(SG) Chanter en anglais au Québec n’est pas propre à la jeune génération. On oublie, outre Cohen, que des artistes comme Roch Voisine, qui a alterné toute sa carrière avec des albums dans les deux langues, ont aussi pavé la voie. Peut-être que son dernier opus anglo a fait moins de bruit que les Kissing Rain et I’ll Always Be There, mais on y trouve d’excellentes chansons pop folk comme celle-ci.

Drinking in L.A. de Bran Van 3000

(CB) Peut-être qu’un jour nous reprendrons l’avion et qu’on ira boire un coup à Los Angeles. En attendant, je conclus notre sélection avec ce souvenir vitaminé de la fin des années 1990. Santé!

