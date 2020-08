Photos souvenirs: Marie-Claude Lavallée

Début à TVA-Québec

Photo d’archives

Entre Jean Dumas et Denis Caron (à droite) alors qu’elle coanimait Aujourd’hui, le grand bulletin de TVA Québec (Télé 4) de l’époque. C’était en 1982, il y a déjà 28 ans. Marie-Claude arrivait de Toronto où elle avait travaillé à Radio-Canada en français. C’est donc à Québec, sa ville natale, que la journaliste a fait ses premières armes à la télé, aux heures de grande écoute.

Jeune et consciencieuse

Photo d’archives

En 1983, à son arrivée à Montréal, pour animer le bulletin de nouvelles de midi. De son propre aveu, Marie-Claude était « très, très sérieuse », très concentrée et très consciente de ses responsabilités de chef d’antenne et de la confiance qu’on lui accordait malgré son jeune âge. Elle avait amorcé sa carrière à Toronto où elle coanimait notamment le magazine d’information pour les jeunes What’s New à CBC.

Avec Charles

Photo d’archives

En 1986, il y a près de 35 ans, avec son « cher Charles Tisseyre ». Ils lançaient le bulletin de 18 heures de Radio-Canada, le Montréal ce soir.

Marie-Claude était déjà en solo au 18 h, en formule plus courte. Durant 8 saisons, elle allait coanimer ce rendez-vous unique avec le passionné gentleman. « Les années avec Charles ont été mémorables, confie-t-elle. Je ne les oublierai jamais. »

Musicienne et chanteuse

Photo d’archives

Sur scène, en compagnie du regretté Bob Walsch. Marie-Claude était ce soir-là maître de cérémonie d’un événement pour l’hôpital de Verdun, et le chanteur assurait la partie spectacle de la soirée. Apprenant que l’animatrice savait chanter – elle a étudié le piano, le hautbois et le chant –, il avait insisté pour faire un duo avec elle. Marie-Claude adore chanter, malgré « un trac terrible ».

Entrée des artistes

Photo d’archives

Au milieu des années 1990, alors qu’elle animait l’émission À tout prix à Radio-Canada. À la même époque, elle amorçait ses grandes entrevues avec les personnalités des milieux politique et culturel sur RDI, à Entrée des artistes, émission qui sera suivie par Rendez-vous de Marie-Claude. Avec ses invités, elle ira au fond des choses durant 14 ans. « Des années de riches rencontres, dira-t-elle, de grand bonheur. »

► Avec la pandémie, Marie-Claude a vu tous ses contrats d’animation d’événements du printemps, y compris ses contrats de formation, annulés : « Un choc très dur, dit-elle. Il y avait là des événements formidables, passionnants, stimulants. Mais une fois le choc digéré, je dois vous avouer que je me suis reposée comme jamais je ne m’étais reposée depuis que je travaille, c’est-à-dire depuis l’âge de 16 ans. J’ai toujours eu une seule vitesse... la plus rapide. Voilà que tout était arrêté. Je n’ai pas eu le choix. Et aujourd’hui, je suis obligée de dire que ça m’a finalement fait du bien. »

► Marie-Claude Lavallée anime cet été l’émission radio Le Québec maintenant, au 98,5 de Cogeco (photo, avec son petit chien Gioia), en semaine de 15 h à 18 h 30 jusqu’au 14 août, en remplacement estival de Patrick Lagacé, entourée de ses collaborateurs, dont Valérie Roberts à la culture.

► Marie-Claude, qui a animé durant plus de 30 ans à Radio-Canada et qui a été chef d’antenne durant des années, donne aujourd’hui des conférences en se basant sur ses propres expériences de vie, dont Avancer, peu importe ce qui arrive ! et De la salle de nouvelles à la vraie vie ! où elle fait un parallèle entre une salle de nouvelles et la vraie vie.