3 vraies belles randonnées à faire à vélo

Faire du vélo est toujours un bonheur, mais cet été, les randonnées à bicyclette ont un air de liberté encore plus prononcé!

Partez donc à l’aventure sur deux roues, en solo, entre amis ou en famille, sur l’une des belles pistes cyclables de la région de Roussillon. S’étendant de La Prairie jusqu’à Châteauguay, cette région de la Rive-Sud propose des voies cyclables avec une vue imprenable. Découvrez-les à travers ces trois circuits à parcourir à vélo.

Prêts? Enfourchez vos bicyclettes!



Escapade en famille – 17 km

Située à la fois dans un contexte urbain et naturel, la piste cyclable la Riveraine est idéale pour une sortie sécuritaire à vélo avec les enfants. Ce circuit d’environ 17 kilomètres vous permettra d’admirer le fleuve entre La Prairie et Sainte-Catherine, de découvrir les beautés du RécréoParc et de vous arrêter pour des pauses gourmandes.

En partant du stationnement rue du Quai à La Prairie, empruntez la Riveraine jusqu’au parc André-J.-Côté à Candiac. Arrêtez-vous-y pour boire un peu d’eau et pour regarder l’exposition en cours dans le Sentier des arts ou encore faire une visite à la Maison Hélène-Sentenne.

Si vous préférez plutôt casser la croûte, continuez un kilomètre de plus vers Delson pour vous arrêter chez Chouquettes et Cie.

Autrement, faites quelques kilomètres supplémentaires vers Sainte-Catherine pour y déguster votre pique-nique au RécréoParc ou pour savourer une crème glacée à L’Escale bar laitier et cantine.

Comptez ensuite près de 8 kilomètres pour rejoindre votre point de départ au stationnement du Quai La Prairie.

Chemin faisant, de nombreux parcs vous permettront de prendre un moment de répit. Songez à y déguster des plats à emporter préparés par l’un des bistros ou des restaurants du coin. Certains parcs autorisent même la consommation de boissons alcoolisées en accompagnement à un repas. Découvrez lesquels grâce à Pique-nique ton resto.

Autrement, installez-vous avec des breuvages sans alcool dans le parc des environs qui vous plaît le plus.

Gageons qu’après une telle randonnée, petits et grands dormiront comme des bébés!

Entre lac et rivière – 23 km

Voici un circuit à faire à vélo... et en bateau! Grâce à la navette fluviale Navark (gratuite pour les enfants de moins de 5 ans), vous pourrez partir de Lachine et traverser le fleuve jusqu’à l’île Saint-Bernard.

Au total, vous parcourrez une boucle de l’équivalent de 23 kilomètres. Songez donc à faire des réserves d’eau et de collations avant de partir. Ce circuit sur route présente à la fois la beauté de la rivière Châteauguay et l’immensité des champs de la montée Bellevue.

Pédalant vers Léry, vous pourrez faire une halte bien agréable sur l’ancien quai fédéral.

Sur le chemin du retour, vers Châteauguay, vous emprunterez le chemin du Lac-Saint-Louis qui offre un charme débordant grâce à ses arbres et à ses maisons historiques.

Comme il s’agit d’une boucle, ce circuit peut être fait dans un sens comme dans l’autre, tandis que tous les coups de pédalier vous ramèneront au point de départ du pavillon de l’île Saint-Bernard.

Terminez alors l’escapade sur la terrasse du Café de l’île et remarquez combien la nature généreuse est vivifiante.

La clé des champs – 45 km

Le coup de départ de ce circuit de 45 kilomètres se donne au camping du Bel Âge, à environ 10 minutes du pont Mercier. Il est donc facile d’ajouter un séjour de camping à cette sortie de vélo qui sillonne les grands jardins de Mercier et les terres agricoles foisonnantes de Saint-Isidore-de-Laprairie.

Une fois le casque bien enfilé, empruntez la piste cyclable sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste vers le sud, puis roulez sur la rue de l’Église pour traverser un joli quartier résidentiel. Il vous faudra ensuite rouler environ 1,5 km sur le boulevard Sainte-Marguerite pour aller rejoindre la montée Saint-Isidore, puis le rang Saint-Régis Nord.

C’est là que vous pourrez faire une pause café-collation-découverte de brocante au Cœur de village, le bistro culturel de la région. Autrement, poursuivez la promenade pendant près de 9 kilomètres sur le rang Saint-Régis Nord vers Saint-Constant.

Empruntez ensuite la rue Saint-Pierre Nord, la montée Fyfe et le rang Saint-Simon qui vous mèneront devant le Domaine Labranche – une érablière, verger et vignoble. Il faudra attendre septembre pour y faire de la cueillette. D’ici là, procurez-vous les produits du Domaine Labranche au marché Saint-Isidore qui se trouve sur le chemin du retour.

Les derniers kilomètres de retour vers le camping s’effectuent sur la montée Saint-Isidore, le rang Sainte-Marguerite, la rue de l’Église et le rang Saint-Jean-Baptiste.

Au fil de cette randonnée, songez à retirer votre casque quelques instants pour un arrêt à la Brasserie distillerie Champ libre ou encore au Resto-bar La Chapelle pour vous procurer une bière à déguster à votre retour au camping.

Il ne fait aucun doute que ce circuit vous fera tomber en amour avec l’étendue des champs de ce secteur agricole riche et bucolique.

Envie de pédaler encore un peu plus? Visitez la région de Roussillon et découvrez de magnifiques espaces en nature, à seulement quelques kilomètres de Montréal.