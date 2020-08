Encore un gain des Yankees

Les Yankees ont poursuivi leur excellent début de saison en venant à bout des Phillies de Philadelphie 6 à 3, lundi soir, à New York.

Les Bombardiers du Bronx ont amassé huit gains à leurs neuf premiers matchs en 2020. Du côté des visiteurs, il s’agissait seulement d’une quatrième partie cette saison, car ils ont été incommodés par la COVID-19. En effet, c’était la première rencontre des Phillies depuis le 26 juillet, alors qu’ils avaient joué contre les Marlins de Miami, une équipe qui a vécu une éclosion du virus dans ses rangs.

Dans l’affrontement du jour, les Yankees ont frappé trois longues balles. Ce sont DJ LeMahieu, Brett Gardner et Gio Urshela qui en ont été les auteurs. L’autre point des vainqueurs a été produit par un double d’Aaron Hicks.

Chez les Phillies, Jay Bruce a frappé son premier circuit de la campagne.

Au monticule, Gerrit Cole (3-0) a obtenu sa troisième victoire en autant de départs. Il a permis un point sur cinq coups sûrs et retiré quatre adversaires sur des prises en six manches de boulot.

Le sauvetage a été réalisé par Zack Britton et la défaite a été ajoutée à la fiche de Jake Arrieta (0-1).

Les Braves perdent le match et Mike Soroka

Photo AFP

À Atlanta, les Mets de New York ont évité le balayage face aux Braves en l’emportant 7 à 2 lors du quatrième et dernier match de leur série. En plus du match, l’équipe de la Géorgie a perdu sur blessure le lanceur Mike Soroka.

Robinson Cano et Wilson Ramos ont animé l’attaque du côté des visiteurs. Le premier a frappé un simple productif pour deux points en troisième manche, avant de permettre à Freddie Freeman de croiser la plaque à son tour au bâton suivant avec un autre simple.

Ramos, a lui aussi produit un point en se rendant au premier coussin avant de frapper sa première longue balle de la saison en cinquième manche.

Le lanceur partant des Braves, Mike Soroka (0-1), s’est sérieusement blessé deux manches et un tiers après le début du match. Il avait accordé trois coups sûrs, quatre points et quatre buts sur balles, et ce, sans retirer le moindre frappeur sur des prises.

Le gérant des Braves Brian Snitker a confirmé après la rencontre que Soroka s’était tordu le tendon d’Achilles de la jambe droite et qu’il allait être à l’écart pour le reste de la saison.

Jacob deGrom (1-0) a été fumant pour les vainqueurs. L’artilleur droitier a retiré 10 Braves sur des prises et ainsi récolté sa première victoire de la saison.