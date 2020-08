Haine en ligne: Dieudonné banni de Facebook et Instagram

PARIS | Le groupe Facebook a annoncé lundi avoir banni de manière définitive de Facebook et Instagram le polémiste français Dieudonné M'Bala M'Bala, pour «contenu se moquant des victimes de la Shoah» et «termes déshumanisants à l’encontre des Juifs».

«En conformité avec notre politique sur les individus et les organismes dangereux, nous avons banni de manière permanente Dieudonné M'Bala M'Bala de Facebook et d’Instagram. Bannir une personne de manière permanente de nos services est une décision que nous pesons toujours avec attention, mais les individus et organisations qui attaquent les autres sur la base de ce qu’ils sont n’ont pas leur place sur Facebook ou sur Instagram», a expliqué un porte-parole du géant du numérique.

Il ne s’agit pas de la première interdiction pour M. M’Bala M’Bala puisque le polémiste a vu sa chaîne YouTube supprimée à la fin juin par Google, la maison mère du site de diffusion en continu, laquelle estimait que cette suppression faisait suite «à des enfreintes répétées à notre règlement de la communauté YouTube».

Dieudonné était suivi par près de 1,3 million de comptes sur les plateformes de Facebook et par 400 000 abonnés sur sa chaîne YouTube.

Dans un communiqué, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) y voit «une grande victoire et l’aboutissement d’un travail de longue haleine, mené par nos équipes et nos avocats, qui a enfin fini par payer».

«Ses publications ont commis des dégâts considérables et irréparables parmi la jeunesse [...]. Il était temps que le trouble cesse et nous sommes particulièrement fiers d’avoir activement participé à éteindre ce torrent de haine», a ajouté l’organisation.

Facebook avait déjà, par le passé, banni de ses réseaux sociaux des personnalités d’extrême droite en France, ainsi que des organisations comme le groupuscule d’extrême droite Génération identitaire.

Habitué des tribunaux, Dieudonné a été plusieurs fois condamné par la justice française pour ses propos haineux. En novembre dernier, il avait écopé de 9000 euros d’amende pour complicité d’injure à caractère antisémite, après la publication d’une vidéo et d’une chanson intitulées C’est mon choaaa.