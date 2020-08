Islanders: une première chance pour Noah Dobson?

L’ancien défenseur de la LHJMQ Noah Dobson pourrait vivre son baptême de feu en séries éliminatoires de la coupe Stanley, mardi après-midi, lorsque les Islanders de New York affronteront les Panthers de la Floride lors du deuxième match de leur série qualificative.

En avant 1 à 0 dans la confrontation 3 de 5, la formation de Long Island risque toutefois de se passer du vétéran Johnny Boychuk, qui a encaissé un coup à la tête de la part de Mike Matheson, samedi. Effectivement, l’ancien des Bruins de Boston était absent à l’entraînement des siens, lundi, 3 août 2020 et l’instructeur-chef Barry Trotz a mentionné aux médias qu’Andy Greene et Dobson participeront à la séance d’échauffement. Celui-ci est un droitier, contrairement à Greene, ce qui pourrait l’avantager dans la décision finale de Trotz, puisque Boychuk lance aussi de la droite.

«La main qui est utilisée importe peu. Je suis à l’aise avec nos 10 arrières actuellement», a affirmé le pilote selon des propos rapportés par le quotidien Newsday.

«C’est la mentalité du prochain à se présenter. Si Johnny ne peut pas être là, nous avons des gars pouvant le remplacer rapidement», a ajouté son coéquipier Scott Mayfield, l’un des droitiers jouant à la ligne bleue des Islanders.

Boychuk a vécu une année frustrante, lui qui avait été atteint au visage par la lame du patin d’Artturi Lehkonen, du Canadien de Montréal, en mars. Sa plaie avait requis 90 points de suture.

À sa première campagne dans la Ligue nationale, Dobson a inscrit un but et six mentions d’aide en 34 affrontements.