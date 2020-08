La tempête tropicale «Isaias» au Québec mercredi

La tempête tropicale «Isaias», qui a touché la Floride dimanche, devrait remonter la côte est américaine avant d’atteindre le Québec mercredi matin.

Le Centre canadien de prévision des ouragans d’Environnement Canada a publié lundi la trajectoire probable de cette dépression qui passerait par l’Estrie, puis par Québec et Chaudière-Appalaches avant de se diriger vers le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.

Elle devrait sévir tôt mercredi matin près de la frontière américaine, tandis que la Côte-Nord serait touchée en soirée. L’ouest du Québec, dont la région de Montréal devrait être épargnée.

Cette tempête perdra de la vigueur tout au long de son parcours. Ses vents de plus de 100 km/h dans le sud des États-Unis ne seront plus que de 65 km/h une fois dans le sud du Québec et de 55 km/h au nord du Saint-Laurent. Néanmoins, les rafales et la pluie engendrées par «Isaias» pourraient faire des dégâts.

«L'Estrie sera la région la plus susceptible d'être touchée, et il pourrait y tomber jusqu'à 50 mm de pluie», a expliqué Environnement Canada dans un bulletin publié lundi matin. Les vagues ne devraient pas être démesurément fortes dans le Saint-Laurent.

Après avoir balayé une partie des Antilles, la dépression s’est déplacée vers la côte est de la Floride dimanche, où le Centre national des ouragans de Miami a enregistré des vents jusqu’à 105 km/h.

La tempête tropicale n’a toutefois pas retrouvé le statut d’ouragan, contrairement aux prévisions qui annonçaient qu’elle regagnerait en vigueur au contact des eaux chaudes du détroit de Floride.