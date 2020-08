Le respect de l’autre est un must dans un ex-couple

Comme la correspondante de ce matin, moi non plus je n’avais pas apprécié ce que vous avez dit à une dame qui se vengeait de son ex parce qu’il avait emmené sa nouvelle blonde en vacances avec ses enfants sans l’en aviser auparavant, qu’elle avait tort de faire ça. À vous lire, ça donnait l’impression que c’était elle qui était devenue la coupable du méfait et non plus son ex-mari.

Je reconnais que de priver un ex-conjoint de ses enfants n’est certainement pas la meilleure façon de lui faire savoir qu’on lui en veut pour ne pas avoir dit la vérité. C’est vrai aussi qu’il ne faut pas donner le mauvais exemple à nos enfants en se vengeant, alors qu’on tente d’autre part, de leur inculquer l’idée qu’il ne faut pas se venger dans la vie courante.

Mais vous avouerez qu’il faut aussi leur apprendre la valeur du respect qu’on doit aux autres. Ce père avait été irrespectueux envers son ex en ne lui disant pas toute la vérité sur le but qu’il poursuivait par ce voyage dans le sud. Et cela, il faut que ce soit souligné.

Comment voulez-vous que cet homme comprenne que son comportement est odieux s’il n’y a aucune conséquence au geste qu’il a posé ? D’autre part, et par expérience, il vaut toujours mieux montrer à nos enfants, avec modération bien sûr, qu’il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Savez-vous qu’en étant trop gentil, on souffre énormément ?

N.H.

S’il n’est pas normalement bien de se venger, en quoi est-ce correct de le faire entre ex-conjoints ? En se servant en plus des enfants pour parvenir à ses fins ? Les affaires d’adultes, ça se règle entre adultes. Que la dame dise son fait à son ex pour lui avoir caché la présence de sa nouvelle blonde pendant les vacances qu’il prenait avec ses enfants, c’est correct. Mais qu’elle choisisse de se venger en le privant de ses droits de visite n’a pas lieu d’être. Car ce faisant, elle lèse ses propres enfants en les privant de leur père. Est-ce là un comportement adulte ? Je ne crois pas. Ce monsieur, tout comme son ex-conjointe d’ailleurs, n’est pas condamné à passer sa vie seul parce qu’il est séparé. Et le fait de présenter sa nouvelle flamme à ses enfants n’a rien à voir avec une volonté de marcher sur les pieds de leur mère.