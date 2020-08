Les Pixel 4a et 5 version 5G débarqueront cet automne

C’est un lancement en deux temps que nous propose Google. D’abord le nouveau téléphone maison Pixel 4a qui demeure avec la technologie cellulaire 4G LTE actuelle, suivi de deux appareils version 5G à venir cet automne, à savoir les Pixel 4a 5G et Pixel 5.

Si on met de côté les seconds, le Pixel 4a subit quelques améliorations, dont une meilleure autonomie sur pile qui faisait défaut au modèle précédent, le 3a. En termes de capacité, la pile du 4a engrange 3140 milliampères-heures contre les 3000 mA h du 3a et 2800 mA h du modèle haut de gamme Pixel 4 (999 $).

Le nouveau 4a offre les mêmes fonctions qui ont plu aux utilisateurs du 3a, comme les excellentes capacités photo, la fonction Live HDR+, les commandes de double exposition, les modes portrait et vision nocturne, la fonction meilleur cliché, l’astrographie ou encore le stabilisateur vidéo.

L’écran est aussi un poil plus grand avec 5,81 po en diagonale contre 5,6 et 5,7 po respectivement.

Google

Sous le capot, Google installe un processeur Snapdragon 730, ainsi que le même module de sécurité Titan M6 des modèles 4 et 3a. Il y a 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage (respectivement 4 et 64 Go sur le 3a).

Si 128 Go peuvent paraître insuffisants aux yeux de certains, sachez que Google offre un espace de stockage illimité format haute qualité en ligne sur Google Photos. g.co/help/photostorage

Quant au système de déverrouillage, le capteur d’empreinte Pixel Imprint demeure installé au dos de la coque.

Bien entendu, Google installe son tout dernier système d’exploitation mobile, Android 10 et conserve la fiche audio 3.5 mm pour vos casques d’écoute.

Google

Prix

Le boîtier reprend la même coque monocorps en polycarbonate que le 3a.

Sur la boutique Google, le nouveau Pixel 4a est vendu 479 $, contre 549 $ pour l’ancien 3a. Par contre, il n’y a qu’une seule couleur au menu : noir.

Une couleur qui importe peu selon Google qui propose des étuis élégants en tissu respectueux de l’environnement faits de matériaux recyclés.

Intéressés par les modèles 5G à venir cet automne? On peut s’inscrire à cette adresse sur laquelle Google indique qu’ils seront offerts à partir de 679 $ sur notre marché.