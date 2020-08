Nouveau bâtiment modulaire dès cet hiver à l'Hôpital de Verdun

L'Hôpital de Verdun à Montréal comptera sur 36 lits supplémentaires dès l’hiver prochain avec la construction d’un bâtiment modulaire de deux étages.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé que cette initiative vise à faire face à une possible seconde vague de COVID-19 en réduisant le taux d'occupation des civières à l'urgence.

«L'une des grandes priorités de notre gouvernement est de réduire le temps d'attente à l'urgence, et la livraison de ce bâtiment modulaire à l'Hôpital de Verdun permettra de faire une avancée dans cette voie. Nous voulons offrir les meilleures infrastructures possible en matière de soins de santé et maintenir une offre de service de qualité, efficiente et sécuritaire», a affirmé Christian Dubé par communiqué, lundi matin.

Ce projet de 32 millions $ permettra aussi de réaménager la clinique d’hématologie-oncologie qui occupera le rez-de-chaussée. Chacun des deux étages aura une superficie de 1500 m2.

Les 36 chambres avec toilette seront individuelles.

Le bâtiment sera relié à l’édifice principal de l’hôpital.