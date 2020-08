Pas de spectateurs à Vegas

Les Raiders de Las Vegas inaugureront leur nouveau stade, l’Allegiant Stadium, sans spectateurs, et ce, en raison de la pandémie de coronavirus.

C’est ce que l’équipe a indiqué dans une missive envoyée à leurs détenteurs de billets de saison. L’équipe de la NFL a pris cette décision après avoir eu des discussions avec les responsables de santé publique du Nevada et des élus municipaux.

L’Allegiant Stadium a coûté environ 2 G$ et a pris plus de 1000 jours à construire. Il pourra éventuellement accueillir 65 000 amateurs.

En plus des Raiders, les Jets et les Giants de New York n’auront pas de partisans dans leur stade en 2020.

Deux joueurs se retirent

De plus, l’équipe de Las Vegas a annoncé que le demi défensif D.J. Killings et l’ailier défensif Jeremiah Valoaga ont choisi de ne pas prendre part à la prochaine campagne.

Les deux hommes ont des craintes concernant la COVID-19.

Il s’agit des deux premiers joueurs des Raiders à prendre cette décision.