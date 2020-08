Quoi regarder à la télé lundi?

MONTRÉAL | Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 3 août:

30 jours de nuit

En Alaska, à la veille de passer, comme tous les ans, un mois sans soleil, les deux shérifs locaux, Eben (Josh Hartnett) et Stella (Melissa George), vont découvrir l'invraisemblable vérité. Un gang de vampires a envahi la ville.

Lundi, 17h35, Cinépop.

Journée LNH

Trois rencontres de la ronde de qualification et du tournoi à la ronde de la LNH sont au programme de TVA Sport. On commence par les matchs Rangers-Caroline, Washington-Tampa Bay en après-midi, pour finir, en soirée, avec le deuxième duel entre le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh.

Lundi, 18h45, TVA Sports.

Fous du BBQ

Enseignants de mathématiques, Mathieu et René ne se disputent pas à propos d’un théorème, mais ils vont plutôt se livrer une guerre épique avec leur barbecue. Mathieu va se défendre avec un trio de burgers, tandis que René a choisi de préparer un satay de poulet, accompagné de côtes levées et de calmars.

Lundi, 19h30, TVA.

Footloose

Passionné de rock et danseur effréné, Ren MacCormick (Kevin Bacon) découvre que la nouvelle ville où il vient s’installer avec sa mère est sous le joug d’un révérend conservateur qui interdit la musique et la danse. Il va décider de s’y opposer...

Lundi, 20h, V.

Alliés et nazis sous amphétamines

On sait maintenant que des drogues comme la pervitine ou la benzédrine, des puissantes amphétamines, étaient utilisées dans les deux camps opposés durant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce documentaire, l’historien britannique James Holland explique et détaille ce fait historique.

Lundi, 20h, Télé-Québec.

La malédiction d’Oak Island

Oak Island est une petite île énigmatique. Personne ne sait ce qu’elle renferme, mais quiconque essaie de le découvrir fait face à des pièges. Une équipe d’aventuriers va réussir à creuser un puits qui va révéler beaucoup de secrets. Trois épisodes en rafale.

Lundi, 20h, Historia.

Aznavour autobiographie

Durant plus de 70 ans, Charles Aznavour a filmé et photographié sa famille, ses amis et le monde qui l'entoure. Tous ces documents ont été précieusement archivés. Le réalisateur Marc di Domenico les a utilisés pour en faire une biographie intense et touchante.

Lundi, 20h30, ARTV.