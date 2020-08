Séries de la LNH: déjà l’heure des matchs cruciaux

Dans une série trois de cinq, les équipes peuvent très rapidement se retrouver en bonne... ou en mauvaise posture. Ainsi, quatre équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) pourraient déjà être confronté à l’élimination, au terme des rencontres de lundi.

• À lire aussi: Le CH veut éviter de s'emballer trop vite

• À lire aussi: Les Blue Jackets blanchissent les Maple Leafs

En effet, les Rangers de New York, Jets de Winnipeg, les Penguins de Pittsburgh et les Oilers d’Edmonton tenteront d’égaler leur série respective, sans quoi le troisième duel pourrait leur être fatal.

Voici un aperçu des trois matchs du jour qui seront diffusés sur les ondes de TVA Sports.

Canadien – Penguins (Montréal mène 1-0) – 20 h

AFP

Après un premier affrontement marqué, notamment, par le brio de Carey Price et des jeunes Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi, le Canadien de Montréal aura la lourde tâche de répéter ses exploits lors de cette deuxième confrontation. Et gageons que les Penguins vont sauter sur la glace avec «le couteau entre les dents», comme on dit.

Dans le camp de la formation pennsylvanienne, on sait très bien que la défaite subie lors du premier duel a mis l’équipe dans une position précaire. Perdre un deuxième match compliquerait les choses de beaucoup, alors que le club devrait gagner trois rencontres consécutives pour espérer accéder aux éliminatoires.

Chez les Penguins, toutefois, l’entraîneur Mike Sullivan s’est somme toute dit satisfait de la prestation de son équipe dans le match numéro un. Difficile de le contredire!

Il est vrai que ses ouailles ont été amorphes sur le jeu de puissance, mais en général, Pittsburgh a disputé un bon match face au Tricolore.

Maintenant, quelle réponse offriront Sidney Crosby et Evgeni Malkin, lundi soir? La question mérite d’être posée, car il est bien rare que ces deux joueurs se contentent du rôle de figurant lors de deux matchs de suite.

Rangers – Hurricanes (La Caroline mène 1-0) – 12 h

AFP

Les Rangers parviendront-ils à niveler les chances dans cette série des plus intenses?

Lors du premier affrontement où l’animosité et la hargne étaient à l’honneur, les Hurricanes ont su tirer profit d’une performance inspirée de leur premier trio pour finalement l’emporter 3 à 2.

Les Sebastian Aho, Andrei Svechnikov et Teuvo Teravainen ont tous connu une bonne soirée, alors que les Rangers en auraient certainement voulu plus d’un joueur comme Artemi Panarin, par exemple.

Mais là où tout s’est vraiment joué, c’est au niveau de l’échec avant. Demandez aux défenseurs des Rangers s’ils aiment affronter les Hurricanes! La réponse risque fort bien d’être «non»...

Les attaquants de la Caroline, avec le vétéran Justin Williams en tête de liste, ont appliqué une pression soutenue sur les arrières new-yorkais, et ce, pendant les 60 minutes du match. Ce bon travail a fini par créer de juteux revirements en territoire des Rangers... et on connaît la suite.

Capitals – Lightning (match du tournoi à la ronde) – 16 h

AFP

Ce n’est pas dans les meilleures dispositions que Tampa Bay entame son tournoi. L’entraîneur-chef Jon Cooper mentionnait dimanche qu’il serait très étonnant de voir le capitaine Steven Stamkos en uniforme pour ce duel contre les Capitals.

Bon, il est tout naturel pour les amateurs de clamer que le Lightning n’est quand même pas à plaindre. Il est vrai, après tout, que le club compte dans ses rangs Nikita Kucherov, Brayden Point et Ondrej Palat, pour ne nommer que ces joueurs-là.

Mais malgré toute la profondeur d’une équipe, la perte d’un capitaine et marqueur de 40 buts finit toujours par se ressentir sur une longue période. Espérons pour Tampa que Stamkos prenne rapidement du mieux.

Pour ce qui est du match en tant que tel, il est d’une gênante évidence que l’on doive s’attendre à de l’offensive à la pelletée. Lors du seul match hors concours de leur formation, les Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom ont montré qu’ils n’étaient pas venus à Toronto pour jouer les touristes. «Ovi» a notamment inscrit un doublé.

Idem pour les joueurs du Lightning, qui ont facilement vaincu les Panthers par la marque de 5-0 il y a quelques jours.

Défensivement, léger avantage à Tampa, mais il faudra surveiller l’état de santé de Victor Hedman. Blessé au bas du corps depuis quelques semaines, le défenseur suédois pourrait disputer le match contre les «Caps», mais sera-t-il à son meilleur?