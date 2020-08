Stingray s’étend aux États-Unis

MONTRÉAL - La musique offerte par l’entreprise montréalaise Stingray sera disponible sur six plateformes supplémentaires aux États-Unis.

Le diffuseur de musique en ligne et à la télévision sera donc présent sur Comcast Xfinity, Distro TV, Select TV de Freecast, Channel Plus de LG, MX Player et XUMO.

Les abonnés de ces plateformes ont ainsi droit à jusqu’à dix chaines gratuites de Stingray. L’entreprise montréalaise estime que son auditoire pourrait s’accroitre de 40 millions d’utilisateurs.

«Nous sommes enchantés de cette nouvelle occasion de faire découvrir Stingray Musique à nos voisins du sud, a affirmé Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, par communiqué, lundi. Ces nouvelles ententes de distribution nous donneront accès à une base d’utilisateurs très engagés et avertis, tout en nous permettant de consolider la présence de notre marque aux États-Unis.»

Les chaines offertes sont spécialisées selon le style musical, dont le rock, la pop, le country, le hip-hop et la musique latine.

Employant environ 1200 personnes dans le monde, Stingray compte sur quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 156 pays.