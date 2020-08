Un camion de pompier pour leurs photos de fiançailles

Des membres du service de sécurité incendie de Donnacona se sont servis d'un camion-échelle pour une prise de photos dans le cadre des fiançailles d'un ami du directeur de ce même service incendie.

TVA Nouvelles a eu accès à des vidéos captées par des citoyens samedi après-midi. On peut y voir le véhicule 302 de la municipalité, qui est en fait le camion pompe-échelle de l'endroit.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

L'événement a duré au moins trois heures et a nécessité la présence de ce camion durant une bonne partie de l'après-midi.

Toutefois, cet équipement acquis au coût de 345 000$ peut être appelé à intervenir dans six municipalités du compté de Portneuf: Neuville, Pont-Rouge, Saint-Basile, Cap-Santé, Portneuf et Deschambault.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

«Je n'étais pas au courant»

Le maire de la municipalité affirme avoir été mis au courant seulement samedi soir par des citoyens.

«Ce n'est pas une pratique courante chez nous. On ne peut pas emprunter de l'équipement public sans autorisation, là on est rendu avec un camion de pompier (...). Le conseil d'administration n'a rien autorisé et moi non plus d'ailleurs», explique Jean-Claude Léveillée.

Par chance, ce camion qui possède une échelle de 95 pieds n'a pas été nécessaire pour couvrir un incendie majeur durant cette séance photo, mais l'utilisation d'équipement public pour un mariage ne fait pas l'affaire de tout le monde dans la municipalité.

«Je vais avoir une rencontre avec le directeur du service incendie cette semaine pour y voir plus clair dans ce dossier», a ajouté M. Léveillée.

Questionné sur une éventuelle sanction, le maire n'a pas voulu confirmer cette information.

Rappelons que la brigade de sécurité incendie compte 32 pompiers volontaires et protège une population de 7300 habitants.