Un coup de pouce pour les cinémas

Après avoir connu une importante hausse d’achalandage dans leurs établissements dimanche passé en raison du temps pluvieux, les propriétaires de cinémas de la province espèrent que l’augmentation du nombre maximal de spectateurs par salle leur permettra de passer à la vitesse supérieure au cours des prochaines semaines.

«Ça devrait nous donner un bon coup de pouce», affirme Daniel Séguin, vice-président responsable des opérations pour l’est du Canada chez Cineplex, la plus importante chaîne de cinémas au pays.

«C’est arrivé à quelques reprises au cours des dernières semaines qu’on doive refuser des gens parce qu’on avait atteint la limite de 50 spectateurs. La nouvelle capacité maximale (250 personnes par salle) va nous donner plus de flexibilité.»

Du côté des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo estime qu’il pourra désormais fonctionner à 50% de la capacité maximale de ses plus grandes salles tout en continuant de respecter la distanciation physique: «Je crois surtout que cette nouvelle réglementation envoie le message aux gens que c’est sécuritaire d’aller au cinéma, observe Vincent Guzzo. Ça va aussi nous aider pour les prochaines semaines quand on aura plus de nouveautés à offrir au public.»

Un dimanche achalandé

Depuis qu’ils ont rouvert leurs portes, le 3 juillet dernier, les cinémas québécois ont du mal à attirer les cinéphiles à cause notamment de l’absence de nouveaux films américains dans leur programmation. Mais, signe encourageant, l’achalandage a augmenté de façon importante dimanche passé en raison du temps pluvieux:

«On a eu une augmentation de 52% par rapport au dimanche précédent, a souligné Vincent Guzzo. C’est beaucoup, mais en même temps, ç’a toujours été comme ça quand il pleut. Il y a toujours trois à cinq fois plus d’achalandage les jours de pluie.»

Le film de suspense québécois Suspect numéro un a été le film le plus populaire dans les salles de la province pour une 4e semaine.