DUFRESNE, Suzanne



C'est avec une très grande tristesse que nous annonçons le décès de Madame Suzanne La Palme (née Dufresne), de Saint-Lambert, le 21 juillet 2020, au terme d'une longue et courageuse vie.Elle laisse dans le deuil les enfants de sa soeur, Lucette Dufresne, et les neveux et nièces de son mari, Paul La Palme, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, ses funérailles auront lieu le samedi 8 août 2020, à 11 h 00, à l'Église catholique Saint-Lambert, au 41, avenue Lorne, à Saint-Lambert. Elle sera ensuite inhumée au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.Ceux et celles qui désirent honorer sa mémoire sont invités à faire un don à l'Association pulmonaire du Québec.COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE