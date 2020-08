LAMARCHE, Roger



À l'Hôpital Fleury de Montréal, le 6 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Roger Lamarche, retraité de la Ville de Montréal, Membre Honoraire des Chevaliers de Colomb du conseil 9152 de Montréal-Nord, époux de Mme Paulette Juneau, demeurant à Montréal.Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils André Lamarche, retraité de la Brasserie Molson, une soeur Mme Yvonne Lamarche, ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Mme Cécile Juneau (feu M. Fernand Perreault), Mme Noëlla Juneau (feu M. Armand Beaucaire), un grand ami M. Pierre Bernard, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 août 2020 de 13h à 15h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le jeudi 6 août 2020 à 15h en la chapelle de la résidence funéraire.Mme Paulette Juneau Lamarche et son fils André tiennent à remercier les médecins et le personnel de l'Hôpital Fleury pour les bons soins prodigués à M. Roger Lamarche.