Bellemare donne l’exemple

La Ligue nationale de hockey a mis de l’avant l’importance de lutter contre le racisme systémique et les injustices sociales en marge des premiers matchs officiels de son tournoi de relance. Pour Pierre-Édouard Bellemare, de l’Avalanche du Colorado, le mouvement Black Lives Matter est essentiel pour enrayer ces fléaux dans la société.

Lors du premier match préparatoire de l’Avalanche du 29 juillet, Bellemare et son coéquipier Nazem Kadri ainsi que Jordan Greeway et Matt Dumba, du Wild du Minnesota, ont formé une chaîne de solidarité alors que chacun d’eux a mis sa main sur l’épaule de son adversaire. Une image forte qui a fait le tour de la ligue.

« C’est quelque chose qui s’est fait naturellement », a exprimé Bellemare, qui a pris le soin de rappeler Le Journal pour aborder la question.

Des modèles d’exemple

Trois jours plus tard, à l’ouverture du tournoi de qualification, Dumba a livré un vibrant plaidoyer au centre de la glace avant le match entre les Oilers et les Blackhawks au sujet de l’importance d’éliminer une fois pour toutes le racisme dans le hockey et dans la société en général.

Il a ensuite posé un genou au sol pendant l’interprétation de l’hymne national américain. Et dimanche, il a levé son poing dans les airs avant le match contre les Canucks.

Au cours de la longue entrevue téléphonique qu’il nous a accordée avant ces gestes pacifiques, Bellemare a montré son soutien à Dumba, qui a créé en compagnie de six autres hockeyeurs l’Alliance pour la diversité du hockey dans le but d’éradiquer le racisme et l’intolérance dans le hockey.

« Quand tu entres dans un sport, tu es censé pouvoir faire ce sport, peu importe ta couleur de peau, ton orientation sexuelle ou ta relation. En donnant l’exemple dans notre sport, on peut aider la société à faire un pas dans le bon sens.

« [...] On voit toujours des actes de racisme dans le monde. Pour beaucoup de gens, ce n’est pas quelque chose d’énorme, mais c’est quelque chose d’important pour les joueurs de couleur dans la ligue et c’est un grand pas », a souligné l’attaquant français.

Question d’éducation

Lui-même victime d’épisodes désolants sur la glace quand il était plus jeune en Europe, Bellemare estime que le mouvement restera bien vivant tant et aussi longtemps que les injustices sociales persisteront. Ce mouvement a pris de l’ampleur depuis le décès de George Floyd, un homme noir, aux mains de policiers blancs, à Minneapolis, le 25 mai.

« Il y a toujours des gens qui pensent que si tu as une couleur de peau sur toi, tu ne vaux rien du tout. Tant qu’on aura des gens qui pensent comme ça, il faudra toujours un mouvement pour essayer de se protéger et d’être unis », a dit l’athlète de 35 ans.

Si Nazem Kadri avait reproché à la LNH de se montrer plutôt passive dans ce dossier, elle a montré que la cause était importante à ses yeux en laissant Dumba s’exprimer librement et en diffusant une série de messages sur la glace ainsi que dans les gradins déserts au cours des derniers jours. Le slogan #WeSkateforBlackLives a fait son apparition un peu partout.

Bellemare espérait lui aussi que les autorités du circuit Bettman en feraient un peu plus. Ce dernier complète sa sixième saison après des passages à Philadelphie et à Las Vegas.

« On arrive à un moment où c’est plus grand que nous et le hockey. C’est important qu’on en parle et que les gens soient éduqués. C’est facile de mettre un message sur les réseaux sociaux et d’en parler, mais pour arriver à éradiquer le mot “racisme”, il faut que les gens arrivent à s’éduquer [...] »

« Pour la Coupe, ça vaut le coup »

Il y a pire que de vivre en isolement dans une bulle à Edmonton, pour Pierre-Édouard Bellemare. Et le pire, ç’a été de quitter sa femme, ses deux enfants et leur chat pour entreprendre la longue marche vers son objectif de soulever la Coupe Stanley.

« Tu peux retrouver du négatif dans tout ce qu’il y a, mais au bout du compte, la chose la plus difficile pour moi a été de me séparer de ma famille. La séparation a été beaucoup plus compliquée parce qu’on s’est retrouvés ensemble pendant quatre mois intensivement, ce qui n’était jamais arrivé pour des joueurs de hockey », a convenu le hockeyeur, dont les enfants sont en bas âge.

Après avoir vécu les six premières semaines de la pandémie à Denver, le clan Bellemare a mis le cap sur Vegas pour profiter des chaudes températures dans la capitale du jeu.

Le Français a passé des moments de qualité avec sa marmaille et sa femme.

Occasion à ne pas rater

N’empêche que Bellemare n’a pas hésité une seconde à sacrifier du temps en leur compagnie, alors que l’Avalanche se retrouve parmi les équipes déjà assurées de participer aux séries éliminatoires régulières.

« [...] Si c’est pour finir avec une bague et un compte sur une Coupe Stanley, ça vaut le coup à 100 % [d’être loin de sa famille] », a lancé sans détour celui qui a participé à la grande finale en 2018 dans l’uniforme des Golden Knights.

Il a d’ailleurs apporté des photos de famille qu’il a placées bien en évidence dans sa chambre d’hôtel, ainsi que des bouquins.

Il prévoit aussi gérer ses investissements lorsqu’il ne sera pas à l’intérieur du Rogers Place.

Rythme à retrouver

Au moment de la pause, l’Avalanche soufflait dans le cou des Blues de St. Louis en n’étant qu’à deux points du sommet de l’Ouest, détenu par les champions en titre.

La bande de Nathan MacKinnon a lancé un message dimanche en les battant 2-1 dans les matchs de classement impliquant les équipes 1 à 4 de chacune des associations.

« C’est dur de recréer une sensation qu’il y avait après une soixantaine de matchs dans le flot des parties, tous les deux jours, après n’avoir pas joué pendant quatre mois. Mais la vérité, c’est que nous sommes tous dans le même contexte. Il n’y a pas une des équipes qui arrive dans la bulle avec dix matchs en jambes », a confié Bellemare.