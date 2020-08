De la création en distanciation

FLIP Fabrique devait dévoiler, cet été, son nouveau spectacle Six ̊ au Festival Olala, en Autriche. La pandémie a forcé la troupe de cirque de Québec à modifier sa création afin de respecter les normes de distanciation.

FLIP Fabrique s’est installé dans une grange dans Portneuf, près de Québec, il y a une semaine, afin de mettre au point cette nouvelle version du spectacle qui sera prête pour l’automne.

Un endroit où la troupe avait créé son premier spectacle, Attrape-moi, en 2012.

Photo Jean-François Desgagnés

« C’est excessivement difficile de créer un spectacle de cirque sans contact entre les artistes et avec distanciation, mais c’est possible. C’est une contrainte qui nous amène à être plus créatifs », a lancé le directeur général et artistique, Bruno Gagnon.

FLIP Fabrique souhaite avoir en main un spectacle qui sera à l’épreuve de la COVID-19. Six ̊ se déploie moins dans les hauteurs et pourra aussi être présenté à l’extérieur.

« Il y a encore de l’incertitude en ce qui concerne la suite des choses, mais c’était important, pour nous, d’avoir un spectacle de prêt et quelque chose à mettre sur la table », a-t-il précisé, lors d’un entretien.

Transformation

Six ̊ est un spectacle où cinq personnages reçoivent une invitation à se rendre dans une forêt, dans un endroit qui leur est inconnu. Ils constateront, sur place, la présence d’une sixième lettre destinée à une autre personne et cherchent à comprendre pourquoi ils ont été invités.

Photo Jean-François Desgagnés

« La trame de base du spectacle était centrée sur la rencontre humaine. Ce qui devient difficile à faire dans le contexte actuel, avec les deux mètres de distance et les masques. Dans la nouvelle version de Six ̊, cette interaction est présente par les pensées, les épreuves et les étapes de vie », a raconté le metteur en scène, Olivier Lépine.

La transformation du spectacle en création passe par le choix des disciplines et des numéros individuels.

« Il y a eu une refonte du scénario afin que Six ̊, ça ne soit pas une suite de numéros en solo », a-t-il indiqué.

L’acrobate, jongleur et clown de réputation mondiale Jamie Adkins, Jacob Grégoire, Dylan Herrera, Camille Tremblay et Méliejade Tremblay-Bouchard offriront des numéros de hula-hoop, de roue Cyr, d’acrobaties, de trampoline, de corde molle, de jonglerie et d’équilibriste.