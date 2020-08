Le match des étoiles de la LAH à Laval reporté

La Ligue américaine de hockey (LAH) a annoncé mardi le report à 2022 son match des étoiles qui devait avoir lieu à Laval l’an prochain.

En raison de l’interruption forcée de ses activités en mars, le circuit a été incapable de compléter sa saison 2019-2020 et le début de la suivante est prévu le 4 décembre. Aussi, le weekend des étoiles prévu les 31 janvier et 1er février a écopé.

«La classique des étoiles est un événement signature de la LAH et la décision de reporter ce rendez-vous est difficile, mais malheureusement incontournable dans les circonstances actuelles. Toutefois, l’organisation est très enthousiaste à l’idée de savoir que ce n’est que partie remise et que Laval accueillera tout de même les meilleurs joueurs de la LAH dès la saison 2021-2022», a indiqué par voie de communiqué France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales pour le Groupe CH.

«Bien que nous soyons déçus de ne pouvoir présenter les festivités de la classique des étoiles en 2021, nous sommes impatients de poursuivre le travail déjà entamé avec l’organisation du Rocket pour la présentation de l’événement en 2022 et nous sommes ravis de pouvoir compter sur la Ville de Laval et la Place Bell pour accueillir l’événement», a pour sa part mentionné le président et chef de la direction de la LAH, Scott Howson.

Outre la partie réunissant les meilleurs joueurs du circuit, la classique comprend un concours d’habiletés, sans compter un gala d’intronisation au Temple de la renommée et une cérémonie de remise de trophées prévus en marge de celle-ci.