Les Jets de Winnipeg feront face à l’élimination

Les Flames de Calgary ont marqué trois fois sur le jeu de puissance et ont vaincu les Jets de Winnipeg par la marque de 6 à 2, mardi soir, prenant ainsi l’avance 2 à 1 dans leur série qualificative.

L’attaque à cinq des Albertains s’est mise en marche tout juste après le premier but des Jets, en milieu de premier engagement. Elias Lindholm a battu Connor Hellebuyck d’une jolie déviation d’un tir d’Erik Gustafsson.

Sean Monahan et Milan Lucic ont aussi imité le Suédois en marquant en avantage numérique. Les Flames ont d’ailleurs profité de trois de leurs quatre chances en de pareilles circonstances.

En retard 5 à 2, les Jets ont tout tenté en fin de match en retirant Hellebuyck alors qu’il restait plus de quatre minutes à écouler au cadran. Johnny Gaudreau en a profité pour inscrire un but dans un filet désert. Mikael Backlund et Matthew Tkachuk ont été les autres joueurs en mesure de trouver la faille.

Du côté des perdants, Andrew Copp et Nikolaj Ehlers ont assuré la réplique.

Le vétéran Cam Talbot a une fois de plus obtenu la confiance de l’entraîneur Geoff Ward. L’athlète de 33 ans a bloqué 33 des 35 tirs dirigés vers lui dans ce match.

Le Québécois Mathieu Perreault a dû quitter temporairement la rencontre après avoir subi une mise en échec de Sam Bennett à la limite de la légalité devant le banc des Flames. L’attaquant est revenu avant le début du troisième vingt pour patiner un peu, mais les Jets ont confirmé qu’il n’allait pas être de retour.

Il n’est pas le seul à en avoir bavé lors de cette partie. En début de deuxième engagement, Tucker Poolman s’est jeté devant un tir des Flames et la rondelle l’a atteint directement au visage. Saignant abondamment, il n’est revenu qu’en troisième période.

La liste des éclopés allonge du côté de Winnipeg, qui étaient déjà amputés de Mark Scheifele, Patrik Laine et Mason Appleton avant ce match.

L’équipe manitobaine tentera d’éviter l’élimination lors du match numéro 4 de la série, jeudi.