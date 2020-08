Mel C: «Faire un album pop en tant qu'artiste mature est un nouveau défi»

Mel C espère parvenir à faire de son disque pop-dance un succès en tant qu'artiste mature. L'ancienne membre des Spice Girls se prépare à sortir son album éponyme le 2 octobre, et bien qu'elle soit plutôt optimiste quant à son succès, la chanteuse de 46 ans sait que son âge pourrait s'avérer problématique compte tenu du paysage actuel de l'industrie.

«De toute évidence, je fais un disque pop-dance et je suis une artiste mature, donc je dois accepter que certaines stations de radio ne me jouent plus, a-t-elle déclaré à la BBC dans une nouvelle interview. C'est quelque chose à surmonter. Mais je veux que les gens apprécient cet album, je veux que les gens dansent dessus, je veux qu'il motive les gens. Et quand le coronavirus en aura fini, je veux partir le chanter sur scène.»

Mel C a fait la promotion de son album sur Zoom, mais a admis qu'elle en avait assez d'utiliser l'application de vidéoconférence. Pendant la pandémie de coronavirus, elle est restée cloîtrée chez elle avec sa fille Scarlet, 11 ans, et a fait face au défi supplémentaire de lui donner des cours à la maison. Mais ce n'est que lorsque celle-ci a été autorisée à retourner à l'école alors que le déconfinement a débuté en juin qu'elle a réalisé l'effet que la pandémie avait eu sur sa fille.

«Elle est devenue tellement maussade et sans inspiration. C'était même difficile de la motiver à aller se promener, ce qui est tellement surprenant de sa part, a-t-elle expliqué. Quand ils ont pu retourner à l'école (...) avoir une routine, se socialiser avec ses amis, j'ai retrouvé ma petite fille.»