«Nadia, Butterfly» en ouverture du FCVQ

Malgré la pandémie, il y aura un Festival de cinéma de la ville de Québec en septembre, et c’est le film québécois Nadia, Butterfly qui sera présenté en ouverture, le 16 septembre, ont annoncé les organisateurs.

Ces derniers lèveront plus tard en août le voile sur la logistique de l’édition 2020 de l’événement, mais on sait d’ores et déjà que le film réalisé par Pascal Plante, qui met en vedette la nageuse Katherine Savard, pourra être vu en ligne, sur la plateforme de diffusion web dont se servira le FCVQ.

Suivant les recommandations qui seront faites par la Santé publique, le film pourrait aussi être projeté en salle.

Nadia, Butterfly, qui documente la quête identitaire d’une nageuse après sa dernière course olympique, fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Il doit prendre l’affiche au Québec le 18 septembre.

Médaillée de bronze au relais 4 x 200 mètres nage libre des Jeux de Rio, Katherine Savard n’est pas la seule athlète à faire le saut au grand écran dans ce film. On retrouve aussi les nageuses Ariane Mainville et Hilary Caldwell au sein de la distribution, qui est complétée par Pierre-Yves Cardinal.