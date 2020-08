Nouvelles dates pour le festival FAUV

MONTRÉAL – Le festival d’humour au volant FAUV se poursuit. L’événement, qui devait d’abord se tenir trois jours à Montréal en juin, s’étendra jusqu’à Québec à la mi-août, et revient avec de nouvelles dates dans la métropole.

Chapeauté par l’entreprise Sportera, le FAUV (Festival AU Volant) a réuni 4000 personnes (1800 véhicules) dans le stationnement de l’aéroport Montréal-Trudeau du 3 au 5 juin dernier. Les 24 et 25 juillet, plus de 2000 personnes prenaient part à l’édition de Drummondville.

Face à la demande, FAUV se transportera à Québec les 14 et 15 août. Mehdi Bousaidan animera la première soirée, et Mathieu Cyr conduira la deuxième. Jérémy Demay, Étienne Dano, PO Forget et Jean-Michel Martel figureront parmi leurs invités. Le lieu exact des représentations demeure à confirmer.

Aussi, les spectacles qui étaient prévus à Montréal les 10, 11 et 12 juillet, qui avaient été annulés en raison de la canicule, seront repris les 21 et 22 août, toujours à l’aéroport Montréal-Trudeau. Maxim Martin (le 21) et Jérémy Demay (le 22) en seront les hôtes, et Reda Saoui, Marylène Gendron, Martin Perizzolo, Martin Vachon, Mathieu Cyr, Marko Métivier et d’autres humoristes surprises seront de la partie.

On peut se procurer des billets pour l’une ou l’autre des dates de FAUV à partir de 60 $, au fauv.ca. Un pourcentage des profits du festival est versé aux Impatients, organisme voué à la santé mentale par le biais de l’art.