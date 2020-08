18 entreprises québécoises pour une rentrée scolaire réussie

Le mois d’août est arrivé, et même si nos pieds flottent encore dans l’eau salée, il faut tranquillement se préparer pour la rentrée. Peu importe comment le retour en classes s’effectuera (la pandémie étant toujours parmi nous), des étudiants de tous les âges retourneront sur les bancs d’école d’ici quelques semaines.

Plusieurs compagnies québécoises peuvent vous aider à amorcer l’année scolaire du bon pied. En voici quelques-unes ici (mais il y en a encore plus à découvrir!)

Demain Demain

Si vous avez à cœur l’environnement et que vous tenez à acheter des produits éthiques et réutilisables, vous adorerez les sacs à collation de Demain Demain. Ceux-ci sont fabriqués au Québec, plus précisément à Saint-Eustache, à l’aide d’un textile provenant de bouteilles d’eau recyclées.

Papier & Latté

Papier & Latté est une toute petite entreprise de Saint-Hyacinthe, menée par Cindy Dubreuil, qui propose des produits de papeterie bien pensés et surtout très organisés, de l’agenda au cahier de notes. En plus, les couvertures proposent de jolis motifs pour tous les goûts.

Pression

Née durant un projet scolaire en mode de Roxane Bédard-Martineau, la compagnie Pression est devenue un grand projet de vie pour la créatrice de sacs. Depuis 2016, la jeune femme se donne pour mission de faciliter les déplacements des gens actifs par ses collections d’accessoires pratiques, dont des boîtes à lunch, des sacs à dos et des étuis.

Minbøk

C’est en voyageant en Australie que la fondatrice de Minbøk, Marie-Li Crête, a senti l’inconvénient de devoir traîner dans son sac des cahiers différents pour faire du dessin ou de la rédaction. Sa solution: tout regrouper dans un même cahier rechargeable qui permet de choisir le type de pages désiré (quadrillées, blanches, lignées, etc.) Le cahier permet de retirer ou d’archiver des pages et de réorganiser son contenu grâce à de petits anneaux qui agissent comme dans un cartable. Un essentiel!

D’autres cahiers à découvrir: Atelier Archipel, Pigeon Atelier Letterpress, Baltic Club

Alphabet

Le studio de design montréalais Alphabet se spécialise dans les luminaires et le mobilier, mais conçoit aussi, et avec une grande minutie, des articles esthétiques pour la maison. De beaux objets, mais aussi bien pratiques, comme des règles de toutes les longueurs.

Bulle

La compagnie québécoise Bulle, qui fabrique des objets à mordiller pour les tout-petits, propose un croque-crayon pour les enfants et même les adolescents. Celui-ci garde les gommes à effacer des crayons bien en place, aide à mieux se concentrer et permet de diminuer les comportements de recherche sensorielle.

Courtoisie | Bulle.ca

Lavoie

C’est la référence en sac à dos: Lavoie, à La Baie (Saguenay), offre depuis des années des sacs à dos, des étuis à crayons, des sacs à souliers, tous intemporels et indémodables, en plus d’être garantis à vie. On fait un bon bout de chemin avec le matériel de Lavoie!

D’autres sacs d’école à découvrir: Louis Garneau, Woolfell, Cantin, Lambert et Tokyo Bag

Pomango

La mission de Pomango est simple: faciliter l’organisation de la vie en famille. L’entreprise de Sherbrooke conçoit des planificateurs familiaux, des livres éducatifs, des cahiers d’activités, etc., et elle vend également des produits scolaires d’autres compagnies d’ici et d’ailleurs.

La Berlue

Monique et Frédéric, les fondateurs de La Berlue, à Montréal, réinventent des objets du quotidien pour les rendre plus ludiques et appréciables dans la vie de tous les jours. Trousse à crayons, réglettes, couteau d’apprentissage: avec La Berlue, le beau s’allie au côté pratique!

Super Lacets

Sans entrer dans la garde-robe scolaire complète, la compagnie Super Lacets, basée à Longueuil, ajoute une mince petite touche de couleurs aux espadrilles et lutte décidément contre la morosité. La créatrice et gérante Marion Poussard fait preuve d’une grande originalité et propose des lacets pour tous les goûts, avec des motifs allant des cactus aux poissons, en passant par les flamants roses et même les poutines.