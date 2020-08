DESMARAIS, Marc



À Chicoutimi, le 31 juillet 2020, à l'âge de 52 ans, est décédé accidentellement Monsieur Marc Desmarais.Il laisse dans le deuil son fils Zachary, ses parents Hugues et Line, son frère Mario (Chantal), sa nièce Laurie, la mère de son enfant, Nathalie Hébert, sa compagne Cindy Allard et de très nombreux amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 août 2020 de 14h00 à 16h30 au complexe funéraire :Un hommage à sa vie sera célébré ce même jour à 16h30 en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Chicoutimi pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Collège St-Paul de Varennes serait apprécié en la mémoire de Marc Desmarais.