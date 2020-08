COLLERETTE, Gérard

" Gerry "



De Rosemère, le 29 avril 2020, à l'âge de 90 ans est décédé M. Gérard Collerette.Il laisse dans le deuil ses soeurs Micheline et Lise, son frère Yvon (Ghislaine), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 août de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.