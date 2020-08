DUCAP, Adrien



À Montréal, le 9 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Adrien Ducap, époux de Madame Jacqueline Trudeau.Il a été précédé par ses frères et soeurs, Stella, Roger, André, Cécile, Donat, Yvon, Gérard, Marie-Paule, Réal, Françoise, Simone, Pierre et Robert, il laisse dans le deuil Réjeanne, Lise, Michel, Louise et Louisette, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le mardi 11 août 2020 de 13h à 14h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 en salon.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Manoir-de-Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.