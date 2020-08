JOLY, Paul



À Laval, le 14 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Paul Joly, époux de Mme Yvette Taillefer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Alain), Alain (Francine) et Jean-Guy (Suzanne), ses petits-enfants Mathieu (Mélissa), Emilie, Marie-Eve (Yannick), Stéphanie (Yanik), Marie-Elaine (Simon) et Hugo (Geneviève), ses 7 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 11 août de 9h à 11h30 au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe. L'inhumation au cimetière de Sainte-Rose sera à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique.