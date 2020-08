LACASSE, Aline



De La Minerve, le 1er août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Aline Lacasse, épouse de feu monsieur Lionel Séguin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Yves), feu Thérèse (Damien), feu Monique, Paul (Diane), Cécile (Serge), Marcel (Colette), feu Gérald, Réal (Marleen), Roger (Carolle), Côme (Laura), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs: Marielle, Françoise, Odette, Pâquerette, Diane et son frère Pierre, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu intimement en famille.