PROVOST, Fernand



À Varennes, le 2 août 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Fernand Provost, époux madame Léonie Savaria. Il est retraité de Coca-Cola et membre des Chevaliers de Colomb de Varennes, conseil 3808.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Micheline Pepin), Louise (Pierre St-Onge), Robert (Diane Marcoux), Michel, Réjean, Sylvie (Jason Miller), ses petits-enfants, et arrière- petits-enfants, ses frères Marcel (Jacqueline), Roger (Loraine), feu Cécile (Yvon), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances mercredi 12 août de 12 h à 14 h au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le même jour à 14 h 30 en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au Cimetière de Varennes.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la maison de soins palliatifs Source Bleue pour les bons soins prodigués à monsieur Provost.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Source Bleue.