COULOMBE, Micheline

(née Guilbault)



Le 1er mai 2020, l'âge de 83 ans, est décédée Mme Micheline Guilbault de Joliette. Elle était l'épouse de Raynald Coulombe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Annie (feu Jocelyn Pothier), Raynald, Yannick (Johanne Landry), Alec (Maryse Crevier), Pierre (Stéphanie Lacroix); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille de Mme Guilbault accueillera parents et amis le dimanche 9 août dès 9h au :www.centrefunerairejoliette.comUne célébration de la vie aura lieu à la chapelle du centre funéraire, le dimanche 9 août à 11h.