LAPORTE, Jean-Jacques



Au CHSLD de La Prairie, le 2 août 2020, à l'âge de 87 ans est décédé M. Jean-Jacques Laporte, époux de Mme Thérèse Éthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Lyne) et Sylvie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Gilberte et Gisèle ainsi que d'autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:www.poissantetfils.caSelon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.