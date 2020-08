MAISONNEUVE, Pierrette



À Saint-Hyacinthe, le 10 juillet 2020, est décédée madame Pierrette Maisonneuve, à l'âge de 94 ans.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Ginette Desrochers (Bernard Desautels), Michel Desrochers et Diane Desrochers (Bernard Riopel), son petit-fils Dany Lussier-Desrochers (Christian Tessier) de même que d'autres petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 août 2020 dès 13h, suivi des funérailles à 14h30, en la chapelle du :Le cimetière Près du FleuveLa famille remercie chaleureusement le personnel de la Résidence L’eau Vive de St-Hyacinthe, tout particulièrement celui de l’Unité des soins pour leur patience, leur dévouement et leur humanité exceptionnelle.