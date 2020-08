DUPUIS, Mélanie



À Laval, le 30 juillet 2020, à l'âge de 45 ans, est décédée Mme Mélanie Dupuis, fille de Mme Rosanne Dupuis et de M. Claude Dupuis, demeurant à Terrebonne.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses deux filles adorées Catherine et Jeanne, sa grand-mère et grande amie Jeannine Henrichon, le parrain et la marraine de ses deux filles : Marc-André Barry et Josiane Cartier, oncles et tantes, cousins, cousines, autres parents et ses nombreux amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 août 2020 de 12h30 à 16h30 à la :1284, CHEMIN SAINT-HENRIMASCOUCHE, QC, J7K 2N4Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe funéraire.Au lieu des fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.