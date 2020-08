FORTIER, Rollande



À Boucherville, le 31 juillet 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé Madame Rollande Fortier.Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle (Michel Goulet), Nathalie (Richard Lemaire), ses petits-enfants Marc-André (Kathleen), Jonathan (Angie), Jessica (Martin), ses arrière-petits-enfants Alexandra, John, Jacob, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, sa grande amie Monique et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances vendredi le 7 août de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h au :À L'EST DE MONTARVILLESortie 19 de la Route 132 estBoucherville (Québec) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le samedi 8 août à 10 h 30 en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie- Victorin, Boucherville et de là au Cimetière de Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un donL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.