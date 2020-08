BLANCHETTE, Hubert



Au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le 28 juillet 2020, à l'âge 62 ans et 10 mois, est décédé monsieur Hubert Blanchette. Il était le fils de feu Hervé-Jean Blanchette et de feu dame Marie-Ange Michaud. Originaire de St-Michel de Squatec, il demeurait à Montréal.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Marius (Chantal Caux), Johann (André Lévesque, ami), Michel (Katia Morin), Yvan (Claudette Gignac), Diane (Jeannot Dumont), Danielle (Roger Bourgoin) et Marie-Josée (Marc Simard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Il laisse également dans le deuil sa très grande amie Suzanne Brosseau ainsi que de nombreux amis et connaissances.Une rencontre commémorative aura lieu ultérieurement à Montréal en présence des cendres suivie d'une autre à St-Michel de Squatec où aura lieu l'inhumation de celles-ci au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche sur le cancer du CHUM .