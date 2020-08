CLAVETTE, Marcel



À Blainville, le vendredi 10 juillet 2020 est décédé, à l'âge de 79 ans, Marcel Clavette, époux d'Aliette Lafontaine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Monique et Sylvain, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs et son frère, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mardi 11 août 2020 de 12h à 14h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe, et de là au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.