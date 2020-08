TURCOT, Maurice



À Terrebonne, le 24 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Maurice Turcot, époux de Mme Candide Maltais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, France (François) et Alain (Dyane), ses petites-filles, Véronique (Jérémie) et Marie-Hélène (Carlo), ses arrière-petits-enfants, Zack et Antony, sa soeur Fernande, ses frères Robert et Rosaire, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈREsamedi, le 15 août 2020 de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole aura lieu ce jour même à 17h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.