LAVOIE, Yvon



À Châteauguay, entouré de ses proches, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Yvon Lavoie, époux de Mme Réjeanne Simard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lise (François), Yves (Carole) et François (Emma), ses petits-enfants Marc-André (Maude), Francis, Félix, Léa et Olivia, son frère Claude, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amisLa famille vous accueillera au complexe funéraire:96 BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 9 août de 13h à 16h.En guise de témoignage, un don à la Fondation du Parkinson serait apprécié.