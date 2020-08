VAILLANCOURT, André



De Mirabel, le 2 juilllet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé André Vaillancourt, époux de Huguette Goulet.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants, Ginette, Lisanne (Bruno), Luc (Marlene), Pierre (Sylvain), Francine, 15 petits-enfants et 34 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Il a rejoint ses parents Isabelle Bigras et Armand Vaillancourt ainsi que ses frères Maurice et Jean (Tompkins)." En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès. "