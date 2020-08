PAIEMENT, Francine



Après un dur combat contre la maladie, le 30 juillet 2020 est décédée à l'âge de 68 ans, Madame Francine Paiement.Elle laisse dans le deuil ses filles adorées : Martine (François Lessard), Vicky (Maxime Leroux), ses petits-enfants Kevin, Cassandra, Marianne, Julien et Alexis, ses frères et sa soeur : feu Robert (Marie Vincent), Monique (Gaston Turmel), Pierre (Marcelle DeCotret), neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 août prochain de 13h à 16h puis de 17h30 à 20h30 suivi d'un hommage au :MASCOUCHE, QC, J7K 2L7