PROULX, Claude



C'est avec regret, que nous vous annonçons le décès de Claude Proulx, décédé à St-Eustache le 6 juillet 2020 à l'âge de 83 ans, époux de Pauline Châteauvert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Daniel), Christian (Nathalie), Louis (Stéphanie), Lucie (Alain) et Benoit (Geneviève); ses dix-sept petits-enfants et son arrière-petit-fils; son frère Marcel; sa soeur Noëlla; neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous invite à venir le saluer une dernière fois. Elle vous accueillera le dimanche 9 août dès 13h au complexe:où aura lieu une cérémonie commémorative à 16h.Veuillez prendre note que le port du masque et que la distanciation devront être respectés.