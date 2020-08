Canal Vie : célibataires et... «à boutte»!

MONTRÉAL – Canal Vie a eu ses «Mères à boutte», mais cet automne, ce sont les «Célibataires à boutte» qui dévoileront leurs grandes joies et petites misères sous les yeux des téléspectateurs. De la réalité queer aux affres de Tinder : aucun aspect de la vie en solo ne sera escamoté.

L’identité des cinq célibataires-vedettes du docu-réalité a été dévoilée la semaine dernière. On a ratissé large en recrutant Sabine (conférencière haïtienne de 42 ans), Marie C. (Gaspésienne épicurienne de 30 ans), Marie G. (influenceuse queer de 24 ans), Marie-Joëlle (maman monoparentale de 29 ans) et Maude (grande romantique de 29 ans qui bosse dans la finance).

Qu’elles soient des femmes de carrière entichées de leur boulot, qu’elles mènent un rythme de vie particulier ou qu’elles soient constamment harassées par leur famille qui souhaiteraient les voir «se caser», chacune affronte ses propres défis.

Grands enjeux

À titre de professionnelle dans le domaine, Olenny Pelletier, coach en séduction et en programmation neurolinguistique, analysera les tendances et difficultés inhérentes au célibat à notre époque dans «Célibataires à boutte». Sans rencontrer les candidates ni scruter précisément leur situation personnelle, elle décortiquera les grands enjeux auxquels toutes les célibataires féminines font face.

«Qu’est-ce qui fait que les femmes sont encore autant seules au Québec? Je vais démystifier tous les concepts qu’on peut rencontrer dans le "dating", dans le célibat comme entre deux personnes. Autant au niveau des résistances et programmations dues à nos expériences passées qu’à celui des comportements sociologiques du célibat. Avoir du mal à faire les premiers pas, les idées préconçues, le manque de confiance... Je vais tout verbaliser pour que les gens s’y retrouvent et s’y reconnaissent», a décrit Olenny Pelletier en entrevue.

Portrait global

«Célibataires à boutte» se présente comme un «portrait du célibat» en 2020 et non une expérience à la «Si on s’aimait». À chaque épisode, les filles vivront des «dates» avec des prétendants potentiels. Certains débuts de relations évolueront au fil des semaines, d’autres pas, et les messieurs auront droit de parole à la caméra pour détailler leur point de vue.

Les demoiselles se rencontreront aussi souvent entre elles autour d’une bouffe et d’un verre pour s’exprimer sur des sujets qui les turlupinent : le désir (ou pas) d’avoir des enfants, les incontournables applications de rencontres, la pression de l’entourage, l’orientation sexuelle, la sexualité, l’évolution des mentalités, les critères de sélection, la réalité des mères monoparentales, etc.

On ignore si les participantes trouveront l’âme sœur par le biais de «Célibataires à boutte», mais elles y tisseront probablement des amitiés sincères.

La pandémie, un obstacle

Le tout sera émaillé des capsules d’Olenny Pelletier. Dans le contexte pour le moins unique de 2020, celle-ci devra composer, dans ses observations, avec un dénominateur commun à toutes les filles : la pandémie. Car le tournage de «Célibataires à boutte» est actuellement en cours, en tenant compte des contraintes exigées par les normes sanitaires.

«Il a fallu qu’on adapte toute l’émission en considération du contexte, a glissé Olenny Pelletier. C’est un défi supplémentaire. Ça ne s’est pas passé comme on voulait, au même titre que les relations dans la vie ne se déroulent pas comme on le voulait à cause de la pandémie, non plus.»

Canal Vie présentera «Célibataires à boutte» à compter du mercredi 23 septembre, à 20 h 30. Un balado complémentaire à l’émission sera aussi disponible cet automne.