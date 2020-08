CHARLEBOIS, frère Bérard

O.F.M.



À Montréal, le 30 juillet 2020, à l'âge de 91 ans, après 65 ans de vie religieuse, est décédé le frère Bérard (Palma) Charlebois, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil ses soeurs Laura et Claire, des neveux et nièces, et de nombreux autres parents et amis.Compte tenu de la pandémie actuelle, ses funérailles sont reportées à une date ultérieure.Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, à Montréal.