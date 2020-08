FORGET, Eugène "Bufflo"



Au CHRDL de Joliette, le 23 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Eugène Forget, époux de Mme Aline Lévesque, demeurant à Ste-Julienne.Le défunt laisse dans le deuil son épouse Aline, ses filles Manon (Bernard Jetté), Hélène, sa petite-fille Mélanie (Dany Bouchard), son arrière-petit-fils Logan, ses soeurs et son frère : Carmen, Diane, Claudette, Adèle (René Lesage), Serge (Lise Desroches), ses belles-soeurs et beaux-frères Claude (Louise Lebeau), Raymonde, Réal, Pierre, Gilles (Carmen Blanchette), Denis (Lise Castilloux), Normand Dufresne (feu Diane), neveux nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances en l'église de Ste-Julienne, le samedi 8 août à 10h, suivi des funérailles à 11h. Inhumation au cimetière de Ste-Julienne.